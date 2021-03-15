"Я понятия не имею о письме Александра Никитина Александру Дюкову. К сожалению, я их не читаю, до меня их не доносят. Наверное, это правда, раз губернатор пишет, это же не может быть неправдой. Я не знаю бюджет области, у меня нет информация насчет запаса бюджета, из которого могут выделить средства для развития футбола в регионе. Поэтому ничего хорошего не могу сказать. Радужного мало в этой ситуации. Процесс банкротства у нас запущен.
Выплаты игрокам? Частично выплачиваем, процесс идет", - заявила Коновалова.
Ранее в СМИ появилась информация что власти Тамбовской области не планируют оказывать финансовую поддержку развитию футбола в регионе в текущем году.
Сообщалось также, что глава Тамбовской области Александр Никитин согласовал письмо на имя президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, в котором говорилось о решении выделить деньги.
Напомним, в "Тамбове" сложная финансовая ситуация. В клубе есть задолженность по заработным платам перед игроками. По этой причине группа игроков тамбовской команды бойкотировала несколько матчей первой части сезона в РПЛ.
Для того, чтобы сохранить "Тамбов" на вторую половину сезона 2020/2021 на общем собрании РПЛ было принято решение, что клуб получит досрочно денежные средства, которые лига должна выплатить по итогам сезона. Тамбовчане арендовали несколько игроков из других команд РПЛ и подписывают контракты со свободными агентами. Клуб и руководство Тамбовской области должны выполнить ряд требований из дорожной карты по ситуации с тамбовской командой.
В матче 22-го тура РПЛ "Тамбов" уступил "Краснодару" со счетом 0:4. Команда Первушина занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ, имея в активе 13 очков.
Источник: Sport24
Гендиректор "Тамбова": процесс банкротства команды уже запущен
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова прокомментировала информацию, что власти Тамбовской области отказываются выполнять обязательства перед РФС.
Фото: ФК "Тамбов"
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