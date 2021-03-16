Адвоката спросили, разговаривал ли его клиент с Промесом после инцидента. Мошкович ответил, что двоюродный брат Квинси не разговаривал с футболистом. Также адвокат сообщил, что у родственника Промеса после нападения со стороны игрока возникли серьезные проблемы с ногой. Пострадавшему потребовалась операция.
"Он попросил об этом (поговорить с Промесом - ред.) меня. Это серьезная ситуация, требующая серьезного подхода. Ее нельзя решать неформально. Нож попал в место, где соединяется коленный сустав, то есть в коленную чашечку, и прошел через нее. Из-за этого мой клиент не может двигать ногой, разогнуть ее. Ему сделали операцию, собрали коленную чашечку, но теперь у него будет огромный шрам. Мой клиент – работающий человек, однако из-за произошедшего есть большая вероятность, что он не сможет выполнять ту же работу", - сообщил юрист.
Также он заявил, что пострадавший может ходить только с чьей-то помощью. Согласно прогнозам врачей, он никогда не восстановится в полной мере.
"Может ли он ходить? Только с чьей-то помощью. По прогнозам докторов, он никогда полностью не восстановится. Бегать вряд ли когда-либо будет", - сказал Мошкович.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Промес летом 2020 года ударил своего двоюродного брата ножом во время семейной вечеринки. В декабре Квинси был арестован, через несколько дней его выпустили на свободу. В Нидерландах продолжается разбирательство по делу Промеса, игроку грозит тюремное заключение.
Источник: Чемпионат
Адвокат родственника Промеса: мой клиент не может двигать ногой. По прогнозам врачей, он полностью не восстановится
Адвокат Иегуди Мошкович, представляющий интересы двоюродного брата полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, рассказал о том, в каком состоянии находится его клиент после нападения со стороны футболиста.
Фото: РПЛ
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