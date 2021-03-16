Кузьмичев заявил, что "Локомотив" совершит серьезную ошибку, если потеряет Иосифова. Также он отметил, что Никита не уступает полузащитнику "Рубина" Хвчие Кварацхелии, ранее игравшему за "Локомотив". Кузьмичев добавил, что Иосифов будет игроком основного состава "Вильярреала", если перейдет в этот клуб.
"Это точно большая ошибка для "Локо", если они его потеряют. Я видел Хвичу, видел Иосифова. И Никита не хуже. В скоростном дриблинге даже побыстрее. Надо было пытаться договариваться, каким бы тяжелым папа ни был. Я предупреждал об этом Леонченко. Никита — талант, и это будет потеря. Если он перейдет в "Вильярреал", то у меня почти нет сомнений, что рано или поздно он заиграет в основе", - сказал Кузьмичев.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Иосифов близок к заключению контракта с "Вильярреалом". Отметим, что соглашение игрока с "Локо" истекает по окончании нынешнего сезона.
Источник: Чемпионат
Экс-директор академии "Локомотива": клуб совершит большую ошибку, если потеряет Иосифова
Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе полузащитника "железнодорожников" Никиты Иосифова в "Вильярреал".
Фото: "Локомотив"
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