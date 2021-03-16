О том, что Роша проводит тренировки с основой "Спартака", сообщил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью клуба.
Ранее "Спартак" исключил Рошу из заявки на РПЛ. Бразилец был переведен в "Спартак-2". Он провел за вторую команду "красно-белых" четыре матча и не отличился результативными действиями.
Напомним, что Педро Роша вернулся в "Спартак" минувшей зимой после аренды во "Фламенго".
Источник: Спорт-Экспресс
Педро Роша тренируется с основным составом "Спартака"
Нападающий "Спартака" Педро Роша тренируется с основным составом команды, ранее он играл за "Спартак-2".
Фото: "СЭ"
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