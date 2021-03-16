Иванов отметил, что в нынешнем сезоне "Урал" отобрал очки у всех ведущих клубов чемпионата России. По его словам, екатеринбургская команда верит в победу над "Спартаком".
"Мы стараемся играть в свой футбол. И сделаем всё, чтобы в матче со "Спартаком" выступить как можно лучше. В текущем сезоне "Урал" отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. "Спартак" есть "Спартак" — это, как всегда, хорошая команда, много про нее говорить не приходится. Но мы верим, что можем побороться за победу", - сказал Иванов.
Отметим, что матч "Спартак" - "Урал" пройдет 18 марта. Начало - в 19.00 мск. "Красно-белые" занимают второе место в таблице РПЛ (41 очко). "Урал" - 12-й (26 баллов).
Источник: Известия
Президент "Урала": верим, что можем побороться за победу в матче со "Спартаком"
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о предстоящем матче со "Спартаком" в 23-м туре РПЛ.
Фото: "Урал"
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