Семак ответил на вопрос, есть ли у него вещь, от которой ему давно стоило бы избавиться.
"Конечно! Инстаграм. Веду ли я его сам? Да, но очень редко. По настроению, когда мне надо что-то выразить или сказать. Держу его как площадку для озвучивания своего мнения в определенных ситуациях", - сказал Семак.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России "Зенит" под руководством Семака набрал 45 очков. Петербуржцы лидируют в РПЛ, опережая идущий вторым "Спартак" на четыре балла.
Источник: Sport24
Семак: есть ли у меня вещь, от которой давно стоило бы избавиться? Инстаграм
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что ему давно следовало избавиться от аккаунта в "Инстаграме".
Фото: "Зенит"
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