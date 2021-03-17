Отвечая на вопрос журналистов о рецепте бутерброда, Семак заявил, что не ест мясо и редко ест молочную продукцию. Также он сообщил, что очень любит помидоры.
"Рецепт идеального бутерброда? Учитывая, что я не ем мясо и очень редко ем молочную продукцию, это брускетта с помидорами. Очень люблю помидоры. Хотя самый лучший для меня бутерброд — багет или свежий хлеб, свежее оливковое масло и соль", - сказал Семак.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Зенит" под руководством Семака набрал 45 очков и является лидером чемпионата. Петербуржцы опережают идущий вторым "Спартак" на четыре очка.
Источник: Sport24
"Не ем мясо, очень люблю помидоры". Семак раскрыл свой рецепт идеального бутерброда
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал свой рецепт идеального бутерброда.
Фото: "Зенит"
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