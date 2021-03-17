— Не знаю, говорят ли об увольнении Сергея Семака, но такие разговоры уже долго ведутся по поводу Виктора Гончаренко. Рад, что ЦСКА пока решает все с холодной головой, не принимают горячих замен, — цитирует экс-футболиста "Спорт-Экспресс".
43-летний Ярошик выступал за "армейцев" с 2003 по 2005 год, проведя за это время 75 матчей, забив в них 16 голов и отдал пять голевых передач.
43-летний Гончаренко возглавил ЦСКА в конце 2016 года. За это время московский клуб провел 165 матчей, в которых одержал 83 победы, 38 раз сыграл вничью и 45 раз проиграл. Контракт Гончаренко с клубом истекает после текущего сезона. Под руководством белорусского специалиста клуб выиграл Суперкубок России.
В нынешнем сезоне ЦСКА с 40 очками идет на третьей строчке чемпионата России после 22 туров. В 1/4 финала Кубка России соперником ЦСКА станет тульский "Арсенал".
Ярошик рад тому, что ЦСКА до сих пор не уволил Гончаренко
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рад, что клуб ещё не уволил наставника Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!