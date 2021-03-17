Ярошик рад тому, что ЦСКА до сих пор не уволил Гончаренко

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рад, что клуб ещё не уволил наставника Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
— Не знаю, говорят ли об увольнении Сергея Семака, но такие разговоры уже долго ведутся по поводу Виктора Гончаренко. Рад, что ЦСКА пока решает все с холодной головой, не принимают горячих замен, — цитирует экс-футболиста "Спорт-Экспресс".

43-летний Ярошик выступал за "армейцев" с 2003 по 2005 год, проведя за это время 75 матчей, забив в них 16 голов и отдал пять голевых передач.

43-летний Гончаренко возглавил ЦСКА в конце 2016 года. За это время московский клуб провел 165 матчей, в которых одержал 83 победы, 38 раз сыграл вничью и 45 раз проиграл. Контракт Гончаренко с клубом истекает после текущего сезона. Под руководством белорусского специалиста клуб выиграл Суперкубок России.

В нынешнем сезоне ЦСКА с 40 очками идет на третьей строчке чемпионата России после 22 туров. В 1/4 финала Кубка России соперником ЦСКА станет тульский "Арсенал".

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Теги: ЦСКА Ярошик Гончаренко
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