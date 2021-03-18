Орлов: Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. Он какой-то жестокий, зачем его пригласили в сборную?

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике ЦСКА Ильзате Ахметове, удаленном в матче 23-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:3).
Фото: "Чемпионат"
Ахметов получил прямую красную карточку на 53-й минуте после того, как грубо нарушил правила на хавбеке петербуржцев Далере Кузяеве.

По словам Орлова, Ахметов пытался сломать Кузяеву ногу. Комментатор также заявил, что Ильзат не в первый раз грубо фолит во время матча. Кроме того, он отметил, что удивлен вызовом Ахметова в сборную России.

"Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. И это не первый такой для него случай. Какой-то жестокий парень этот Ахметов. Удивительно. Ему кажется, что чем он будет бить больнее соперника, тем выше поднимется в своей футбольной карьере. Да нет, наказание придет.

Ахметова сейчас Черчесов пригласил в сборную, и я, как и немало других людей, удивлен. Зачем его пригласили в сборную? Есть ребята поталантливее на этой позиции. Но это уже вопрос к Черчесову", - сказал Орлов в эфире "Эха Могсквы в Петербурге".

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Ахметов провел восемь матчей и сделал одну результативную передачу.

ЦСКА на данный момент занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 40 очков. "Зенит" - лидер чемпионата (48 очков).

Ахметов: хочу попросить извинения за ненужное удаление. Изначально я играл в мяч, нога по инерции пошла в ногу соперника

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Теги: Ахметов ЦСКА Орлов
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