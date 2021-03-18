В частности, тренер заявил, что "Зенит" еще рано объявлять чемпионом. Также он ответил на вопрос о том, можно ли теперь называть "Спартак" основным конкурентом петербуржцев в борьбе за титул.
"Чемпион ли уже "Зенит"? Нет, нас ждет еще очень много игр, все может быть. Важно было обыграть ЦСКА и заработать три очка. Мы продолжаем гнуть свою линию. Впереди у нас семь финалов, будем продолжать работать и стараться побеждать в каждой игре. Можно ли теперь назвать "Спартак" главным конкурентом? Мы никого не выделяем. Есть хорошие соперники, борющиеся за высокие места. Я бы пока никого не исключал из борьбы за чемпионский титул", - сказал Оливейра.
Напомним, что вчера, 17 марта, "Зенит" победил ЦСКА со счетом 3:2 в игре 23-го тура РПЛ. Петербуржцы лидируют в чемпионате, набрав 48 очков. Второе место занимает "Спартак" (41 очко). При этом у "красно-белых" есть игра в запасе.
Источник: Спорт-Экспресс
Тренер "Зенита": мы уже чемпионы? Нет, впереди еще очень много игр
Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Зенит"
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