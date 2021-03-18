Накануне "Зенит" обыграл ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России со счетом 3:2. Вендел забил два гола в этой встрече. Ранее он не забивал за "Зенит" в официальных матчах.
Во время празднования первого гола Вендела кто-то из игроков "Зенита" чуть не вырвал ему волосы. Дуглас Сантос прокомментировал этот забавный эпизод.
"У Вендела хорошие волосы, поэтому каждый хотел забрать чуть-чуть себе (смеется). А если серьезно, когда забивается такой важный гол — конечно, много эмоций", - сказал Сантос.
Отметим, что "Зенит" лидирует в чемпионате России (48 очков). ЦСКА - третий (40 очков).
Источник: Матч ТВ
"У Вендела хорошие волосы, каждый хотел забрать чуть-чуть себе". Дуглас Сантос - о праздновании гола в ворота ЦСКА
Фото: "Зенит"
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