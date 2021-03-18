— Когда команда проигрывает, всегда обвиняют тренера, а это не так. Нельзя говорить, что тренер Гончаренко проиграл тренеру Семаку. Даже если были какие-то неправильные перестановки в составе или в теоретической подготовке, все равно проигрывает всегда команда, — цитирует Онопко Sport24.
Онопко находился в тренерском штабе ЦСКА с 2009 по 2020 год.
Напомним, вчера в матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА дома проиграл "Зениту" (2:3). Голами в составе московского клуба отметились Саломон Рондон и Никола Влашич, а у гостей забивали Артем Дзюба и Вендел, оформивший дубль.
Эта победа позволила "Зениту" оторваться на восемь очков от ЦСКА и на семь очков от "Спартака" за семь туров до финиша. Правда, у красно-белых есть игра в запасе против "Урала".
Онопко: нельзя говорить, что тренер Гончаренко проиграл тренеру Семаку. Проиграл весь ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение команды от "Зенита" в рамках 23-го тура РПЛ (2:3).
Фото: РИА Новости / Владимир Песня
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