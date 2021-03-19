"Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров (об увольнении) не было", - сказал Хацкевич.
Напомним, сегодня пресс-служба "Ротора" объявила об отставки с поста главного тренера команды Александра Хацкевича.
Увольнение Хацкевича подтвердил генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский.
Александр Хацкевич возглавил "Ротор" в декабре 2019 года. Волгоградцы занимают 13 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь в зоне стыковых матчей. При этом "Ротор" отстает от спасительного 12 места на 8 очков и на 4 очка опережает "Уфу", которая занимает 15 место в зоне прямого вылета.
Следующий матч у "Ротора" пройдет 3 апреля. В домашнем матче 24-го тура РПЛ волгоградцы сыграют против "Локомотива". Начало матча в 14:00 мск.
Источник: РИА Новости
Хацкевич заявил, что не знает об увольнении из "Ротора"
Белорусский специалист Александр Хацкевич рассказал, что не знает о том,что его отправили в отставку с поста главного тренера "Ротора".
Фото: ФК "Ротор"
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