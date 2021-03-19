Хацкевич заявил, что не знает об увольнении из "Ротора"

Белорусский специалист Александр Хацкевич рассказал, что не знает о том,что его отправили в отставку с поста главного тренера "Ротора".
Фото: ФК "Ротор"
"Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров (об увольнении) не было", - сказал Хацкевич.

Напомним, сегодня пресс-служба "Ротора" объявила об отставки с поста главного тренера команды Александра Хацкевича.

Увольнение Хацкевича подтвердил генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский.

Александр Хацкевич возглавил "Ротор" в декабре 2019 года. Волгоградцы занимают 13 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь в зоне стыковых матчей. При этом "Ротор" отстает от спасительного 12 места на 8 очков и на 4 очка опережает "Уфу", которая занимает 15 место в зоне прямого вылета.

Следующий матч у "Ротора" пройдет 3 апреля. В домашнем матче 24-го тура РПЛ волгоградцы сыграют против "Локомотива". Начало матча в 14:00 мск.

Источник: РИА Новости

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ротор Хацкевич
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Гаджиев: заявление Тедеско об уходе могло быть политическим шагом эксклюзив
Заболотный займет место в воротах "Сочи" в матче против "Тамбова" 1
"Рубин" - "Химки". Кварацхелия, Макаров и Глушаков - в стартовых составах команд
Головин не получил разрешения от "Монако" на выступление за сборную России в матче против Словении в Сочи
"Бавария" - "ПСЖ" - лучше бы опять в финале, "Реал" - "Ливерпуль" - как в финале-2018. Итоги жеребьевок ЛЧ и ЛЕ
Источник: Булыкин и Нагорных исключены из состава совета директоров "Локомотива"
"Калинин — играющий в футбол гопник". Уткин - о конфликте игрока "Урала" с журналистом "Матч ТВ" 6
Сборная России провела тренировку в Сочи под проливным дождем (видео)
Лунев и Мухин вызваны в сборную России вместо травмированных Джанаева и Зобнина 6
Источник: Кокорин покинул расположение "Фиорентины" и отправился на лечение в Рим 14
Арустамян: ЦСКА рассматривает кандидатуры Олича и Березуцкого на замену Гончаренко 10
Де Бур объяснил, почему не вызвал Промеса в сборную Нидерландов 3
Арбитражный суд Москвы оставил иск акционера ФК "Спартак" к клубу без рассмотрения
Матыцин: российские футболисты пока не соответствуют международным стандартам 5
Детский тренер Сафонова: если он хочет расти, надо уезжать за рубеж
Семин: я думал, что Широкову запретят говорить о футболе 5
"Аякс" - "Рома" и другие четвертьфинальные пары Лиги Европы 3
Модрич - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Семин: судейство в РПЛ стало лучше 2
Зобнин пропустит мартовские матчи сборной России из-за травмы 9
Бохинен - о поражении в матче с "Зенитом": болельщики ЦСКА заслуживают большего 5
Соболев рассказал о своей хорошей форме после операции (видео) 1
Гол форварда загребского "Динамо" Оршича после сольного прохода выбил "Тоттенхэм" из Лиги Европы (видео) 3
"Бавария" - "ПСЖ" и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов 3
Хацкевич заявил, что не знает об увольнении из "Ротора" 4
Ахметов: Гончаренко - только уважение и благодарность. Игроки ЦСКА готовы за него биться 3
"Крылья Советов" проведут домашний матч с "Нефтехимиком" на стадионе "Металлург"
Гендиректор "Ротора": расстались с Хацкевичем, чтобы выполнить задачу на сезон 1
Ахметов: о Мариборе наслышан. Надеюсь, этого не повторится 3
Соболев - о результатах "Спартака": решили, что будем играть по-другому, в высокий прессинг (видео) 6
Все новости
-