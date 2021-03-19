"Краснодар" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу гола Константина Тюкавина в игре 23-го тура Российской Премьер-лиги. "Быки" уступили в том матче со счетом 2:3, а этот забитый мяч принес победу "бело-голубым".
На 80-й минуте этой встречи нападающий "Динамо" Константин Тюкавин, получив пас, начал вести борьбу с защитником "Краснодара" Вячеславом Литвиновым, который в итоге упал, что и позволило игроку москвичей поразить ворота. Арбитр встречи Василий Казарцев засчитал гол после просмотра видеоповтора. "Быки" считают, что форвард "бело-голубых" нарушил в этом моменте правила.
"Краснодар" после этой игры остался на 10-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе после 23-х матчей 34 очка. В следующем туре команда Мусаева сыграет против "Ахмата". Матч пройдет в Краснодаре 3 апреля. Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.
Источник: РБ-Спорт
"Краснодар" обратился в ЭСК по поводу третьего гола "Динамо"
"Краснодар" обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с 3-м голом "Динамо" в матче 23-го тура РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Краснодар"
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