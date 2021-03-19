"Краснодар" обратился в ЭСК по поводу третьего гола "Динамо"

"Краснодар" обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с 3-м голом "Динамо" в матче 23-го тура РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу гола Константина Тюкавина в игре 23-го тура Российской Премьер-лиги. "Быки" уступили в том матче со счетом 2:3, а этот забитый мяч принес победу "бело-голубым".

На 80-й минуте этой встречи нападающий "Динамо" Константин Тюкавин, получив пас, начал вести борьбу с защитником "Краснодара" Вячеславом Литвиновым, который в итоге упал, что и позволило игроку москвичей поразить ворота. Арбитр встречи Василий Казарцев засчитал гол после просмотра видеоповтора. "Быки" считают, что форвард "бело-голубых" нарушил в этом моменте правила.

"Краснодар" после этой игры остался на 10-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе после 23-х матчей 34 очка. В следующем туре команда Мусаева сыграет против "Ахмата". Матч пройдет в Краснодаре 3 апреля. Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.

Источник: РБ-Спорт

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Монако" с Головиным разгромил "Сент-Этьен"
Дюпин - о матче с "Химками": думаю, удача была на их стороне
Роналду признан лучшим игроком Серии А в сезоне 2019/2020
Головин отдал голевую передачу в матче с "Сент-Этьеном"
Кутепов: Тедеско научил терпению. Теперь знаю, что не опущу руки даже в очень сложной ситуации
"Только вперед!" "Химки" опубликовали фото из раздевалки после победы над "Рубином" 1
Черчесов - об ограничениях на передвижение российских футболистов: есть вопросы и по Миранчуку
Стала известна причина судебного иска акционера ФК "Спартак" к клубу
Кутепов: ко мне был реальный интерес из Турции, Тихонов звонил из "Астаны"
"Краснодар" обратился в ЭСК по поводу третьего гола "Динамо" 3
Федотов: все команды испытывают с "Тамбовом" серьезные проблемы 2
Головин - в стартовом составе "Монако" на матч против "Сент-Этьена"
Мирзов - лучший игрок матча "Рубин" - "Химки" 1
Черчесов: рассчитываем на Мухина как на боевую единицу 2
Слуцкий: очень много вопросов по судейству, в том числе и в матче с "Химками" 5
Первушин: уход Рыжикова сказался на "Тамбове" 1
«Химки» рвутся в еврокубки, «Тамбов» подтверждает неутешительный прогноз Сёмина 4
Терехов признан лучшим игроком матча "Сочи" - "Тамбов" 1
Источник: "Ривер Плейт" предлагал "Зениту" за аренду Дриусси 1,5 млн долларов 4
Олич в ЦСКА, Гончаренко в "Краснодаре", Головину не разрешили приезжать в Россию. Главное за 19 марта 1
"Химки" победили "Рубин", продлив беспроигрышную серию в РПЛ до десяти матчей 26
Дубль Заболотного помог "Сочи" разгромить "Тамбов" 7
"С днем рождения, Саша!" "Спартак" поздравил Кокорина с 30-летием 7
Гаджиев: Соболева оцениваю высоко. Думаю, он может быть полезен для сборной России 3 эксклюзив
В Госдуме прокомментировали отказ "Монако" отпускать Головина в сборную России 5
Арбитр Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота "Рубина" в матче с "Химками"
СМИ: Гончаренко является главным кандидатом на пост тренера "Краснодара" со следующего сезона 20
Гаджиев: Семак имеет вполне реальные шансы добиться того, чего не смогли иностранные тренеры "Зенита" 5 эксклюзив
"Спартак": Зобнин и Крал остаются в расположении клуба 5
Гаджиев: заявление Тедеско об уходе могло быть политическим шагом 2 эксклюзив
Все новости
-