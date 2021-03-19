Черевченко прокомментировал победу "Химок" над "Рубином"

Черевченко отметил, что доволен игрой "Химок". По словам тренера, особенно хорошо его команда провела первый тайм.
"Игрой доволен. Первый тайм был близок к идеальному. Единственное — пропустили ненужный гол со стандарта. А так игру контролировали, второй тайм уже играли по счету", - сказал Черевченко.
Также он заявил, что задача "Химок" остается прежней - сохранить прописку в Премьер-Лиге.
Отметим, что на данный момент "Химки" занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подмосковной команды 35 очков.
Источник: Официальный сайт ФК "Химки"
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Наставник "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал победу над "Рубином" в матче 23-го тура РПЛ (3:1).
Фото: РИА Новости
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