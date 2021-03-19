Глушаков не согласился с тем, что победа "Химок" была неожиданной. Он напомнил, что подмосковная команда находится рядом с "Рубином" в турнирной таблице и обыграла казанцев в первом круге.
"Слышал в новостях: "Рубин" неожиданно проиграл "Химкам". Что значит неожиданно? Мы рядом в турнирной таблице, в первом круге их победили — и сейчас тоже неожиданно выигрываем? Это как-то странно говорить, мне кажется. Команда, которая 10 матчей идет без поражений, выигрывает неожиданно? Ну ладно, пусть будет так. Тише едем — дальше будем", - сказал Глушаков.
Отметим, что "Химки" занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. "Рубин" имеет в запасе 37 баллов и идет восьмым.
Источник: Sport24
"Химки" победили "Рубин", продлив беспроигрышную серию в РПЛ до десяти матчей
Глушаков: "Рубин" неожиданно проиграл "Химкам"? Мы в первом круге их победили, сейчас тоже неожиданно выигрываем?
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о победе над "Рубином" в матче 23-го тура чемпионата России (3:1).
Фото: РПЛ
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