Глушаков: "Рубин" неожиданно проиграл "Химкам"? Мы в первом круге их победили, сейчас тоже неожиданно выигрываем?

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о победе над "Рубином" в матче 23-го тура чемпионата России (3:1).

Фото: РПЛ