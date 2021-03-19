В частности, Глушаков привел в пример защитника "Зенита" Юрия Жиркова и экс-игрока ЦСКА Сергея Игнашевича.
"Про возраст — очень интересно. Мне очень странно слышать: "Ты — старый, тебе 34 года, ты не готов для сборной". На поле должен выходить тот, кто сильнее — и неважно, сколько ему лет — тридцать пять, тридцать восемь или семнадцать. И когда Черчесов ставил на возрастных игроков, то Жирков ведь справлялся? Справлялся и справляется. Игнашевич на чемпионате мира одним из лучших был? Был", - сказал Глушаков.
Напомним, что в последний раз Глушаков играл за сборную России в марте 2018 года.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Глушаков провел 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. "Химки" занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков.
Источник: Sport24
Глушаков: в сборной должен играть тот, кто сильнее. Неважно, сколько игрокам лет
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил, что возраст игроков не должен быть решающим фактором при определении состава сборной России.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!