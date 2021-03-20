В частности, Глушаков заявил, что российские клубы отказываются от местных футболистов, но подписывают легионеров, с которыми вскоре после этого расторгают контракты. По его словам, с такими трансферами связаны проблемы в выступлениях российских клубов в еврокубках.
"Мы от всех своих футболистов отказываемся, зато привозим игроков, с которыми потом через полгода расторгаются контракты. Как было в "Локомотиве", например.
О Райковиче ли речь? Да. У нас много разговоров и о возрасте, и о лимите. Но я миллион раз говорил: можно в Россию везти легионеров, но они должны быть качественными. Чем Райкович был сильнее любого игрока "Химок"? Ничем! Но его привезли. Чем Петкович в "Спартаке" был сильнее? Тоже ничем. И через полгода люди уезжают — получая зарплаты, комиссии, подъемные...
Из-за этого все у нас так и получается. Нужно как-то уже выбирать: или мы хотим нормального футбола или чтобы кто-то зарабатывал", - сказал Глушаков.
Отметим, что Глушаков в нынешнем розыгрыше РПЛ провел 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. "Химки" располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков.
Напомним, что накануне "Химки" обыграли "Рубин" в матче 23-го тура РПЛ (3:1).
Источник: Sport24
Глушаков - о трансферах легионеров в РПЛ: нужно выбирать - или мы хотим нормального футбола или чтобы кто-то зарабатывал
Хавбек "Химок" Денис Глушаков высказался о подписании клубами РПЛ легионеров сомнительного качества.
Фото: "Химки"
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