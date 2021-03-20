Гарсия Морено отметила, что пока не знает, когда прибудет в Россию. По ее словам, она обдумывает визит. Также модель высказалась о возможном участии в телевизионном шоу в России. Она сообщила, что не знает, подпишет ли контракт на участие в шоу.
"Я еще не знаю, когда прилечу в Россию. Пока только думаю об этом. С тех пор, как многие российские СМИ стали распространять лживые подделки Аланы о том, что я проститутка, я вынуждена защищать свою честь.
Почему я не могу сказать дату прилета в Россию на шоу? По причине условий договора. Переговоры продолжаются уже очень долго, и я теряю свой интерес к этому. Я еще думаю, будет ли мне интересно или нет. Долгое время мы не приходим к согласию, и я начинаю уставать. Меня уже тошнит от этого. Я психологически очень устала от этой ситуации. Не знаю, буду ли я подписывать контракт на участие в шоу или нет", - рассказала Гарсия Морено.
Напомним, что о связи Мамаева с Гарсией Морено стало известно в начале текущего месяца. Об этом сообщила супруга футболиста Алана. Впоследствии она заявила, что намерена развестись с Мамаевым.
Источник: Sport24
Испанская "любовница" Мамаева рассказала о возможном участии в российском ТВ-шоу
Испанская модель Ирен Гарсия Морено, предполагаемая любовница хавбека "Ростова" Павла Мамаева, высказалась о возможном визите в Россию.
Фото: Blitz.plus
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!