Ярошик: если Олича назначат главным тренером ЦСКА, буду очень рад за него

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик высказался о возможном назначении Ивицы Олича на пост главного тренера "армейцев".
Фото: dpa / Global Look Press
Ярошик заявил, что будет рад за Олича, если тот станет главным тренером ЦСКА. Также он отметил, что Ивице предстоит проделать серьезную работу в московском клубе.

"Если его все-таки назначат, если примут такое решение, то я буду очень рад за Олича. ЦСКА — это большая команда, которая претендует на чемпионство, на еврокубки. У Олича будет очень много работы. Надеюсь, он справится со всеми трудностями", - сказал Ярошик.

Он добавил, что был бы рад войти в тренерский штаб Олича в ЦСКА. Вместе с тем такой альянс маловероятен, сообщил Ярошик.

"Было бы приятно, если Олич позвонил бы мне, но у меня своя дорога. У Олича свой путь, свои ассистенты и окружение, которые будут в его штабе. Если его назначат, он пойдет со своими людьми, и это будет правильно", - заявил Ярошик.

Отметим, по данным СМИ, экс-игрок ЦСКА Ивица Олич вскоре сменит Виктора Гончаренко на посту главного тренера "армейцев". Сообщалось, что о назначении хорватского специалиста могут объявить во вторник, 23 марта.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Хорватии подтвердил, что Олича пригласили в ЦСКА

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Теги: Ярошик Олич ЦСКА
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