Червиченко раскритиковал игровую манеру Мирзова. Также он заявил, что Резиуану будет сложно выдерживать конкуренцию с игроками атаки "Спартака".
"Мое мнение, что Мирзов — это буря в стакане. Он очень тяжело расстается с мячом, он пытается обвести половину команды. Иногда получается, иногда нет. Как бы я не критиковал Промеса, но Мирзову до Квинси, как до пика Коммунизма. Я не знаю, куда он там собрался возвращаться. В "Спартаке" вряд ли оценивают его в качестве усиления. На самом деле, если мы возьмем четверых нападающих "красно-белых", то я Мирзова там даже на лавке не вижу. На мой взгляд, Понсе лучше, чем Промес, однако сидит на замене. А куда там Мирзов собрался выходить? Не понятно", - сказал Червиченко.
Напомним, что в октябре прошлого года Мирзов перешел в "Химки" из "Спартака" на правах аренды. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел за подмосковную команду 11 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
Источник: Спорт-Экспресс
Мирзов: аренда в "Химки" была к лучшему. Но хотелось бы доказать, что я не просто так попал в "Спартак"
Червиченко: Мирзов - это буря в стакане. Ему до Промеса, как до пика Коммунизма
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о желании хавбека "Химок" Резиуана Мирзова вернуться из аренды состав "красно-белых".
Фото: "Спартак"
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