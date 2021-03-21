Экс-игрок "Тамбова": с РФС и РПЛ можно обходиться, как вздумается губернатору? Было бы чересчур лихо

Полузащитник БАТЭ Павел Карасев, ранее игравший за "Тамбов", высказался о ситуации с задолженностями клуба перед игроками.





Фото: "Тамбов"