Экс-игрок "Тамбова": с РФС и РПЛ можно обходиться, как вздумается губернатору? Было бы чересчур лихо

Полузащитник БАТЭ Павел Карасев, ранее игравший за "Тамбов", высказался о ситуации с задолженностями клуба перед игроками.

Фото: "Тамбов"
Карасев рассказал об обещаниях, которые были даны властями Тамбовской области команде. Также он сообщил, что футболисты, которым должен деньги "Тамбов", рассчитывают на погашение задолженности.

"Обещания губернатора были следующие. Закрытие всех долгов, увеличение бюджета на предстоящий сезон, строительство стадиона. Про увеличение бюджета и строительство стадиона, понятное дело, можно забыть. В Тамбове это никому не надо, однако на закрытие долгов мы все еще рассчитываем. Честно говоря, не верю, что на столь серьезном уровне слова людей, руководителей области, ничего не стоят. Ведь определенные гарантии были даны не только футболистам, но и первым лицам всего российского футбола, РФС, РПЛ. Получается с ними тоже можно обходиться так, как вздумается губернатору? Думаю, это было бы чересчур лихо. Понятно, что любой губернатор – влиятельный человек, но все же не настолько, чтобы вытирать ноги обо всех подряд", - сказал Карасев.

Напомним, что "Тамбов", испытывающий серьезные финансовые трудности, мог сняться с нынешнего розыгрыша РПЛ. Вместе с тем команде были предоставлены средства, необходимые для продолжения участия в турнире. При этом из-за долгов "Тамбов" покинули многие игроки. Перед стартом второй части текущего розыгрыша РПЛ клуб спешно формировал состав из-за нехватки футболистов.

На данный момент "Тамбов" пребывает на последнем месте в таблице чемпионата России (13 очков).

Источник: Чемпионат

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Теги: Тамбов
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