Павел Карасев: когда "Тамбов" обыгрывал "Спартак" и "Ростов", губернатор и его заместитель присоединялись к успеху

Выступающий за белорусский БАТЭ экс-полузащитник "Тамбова" Павел Карасев рассказал об отношении руководства области к клубу в дни его успешного выступления.

Фото: Константин Рыбин / РПЛ