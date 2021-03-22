- Все-таки очень сложно понять и принять действия тамбовских властей, губернатора Александра Никитина и его заместителя Олега Иванова. Это те люди, которые давали нам, футболистам "Тамбова", обещания, уверяли, что все будет хорошо, долги будут закрыты. Самое интересное, что когда в прошлом сезоне мы обыгрывали "Спартак", "Ростов", когда сохранили прописку в РПЛ, эти люди были рядом. Поздравляли, благодарили. Теперь получается, что они просто присоединились к тому успеху, - передает слова Карасева "Чемпионат".
Напомним, что "Тамбов" был допущен к текущему сезону Российской премьер-лиги в порядке исключения, после получения лигой гарантий со стороны губернатора области о финансировании команды. Однако эти обещания выполнены не были, клуб всю первую половину сезона испытывал финансовые затруднения и задерживал выплату заработной платы игрокам и персоналу на несколько месяцев. Домашние матчи "волки" проводили в Саранске, так как их домашний стадион не соответствовал требованиям Премьер-лиги и не реконструировался, как это было обещано губернатором региона. Зимой 2020/2021 года подавляющее число игроков, в том числе полузащитник Павел Карасев, покинули "Тамбов", клуб пришлось удерживать от банкротства с помощью специальных мер со стороны РПЛ.
Павел Карасев: когда "Тамбов" обыгрывал "Спартак" и "Ростов", губернатор и его заместитель присоединялись к успеху
Выступающий за белорусский БАТЭ экс-полузащитник "Тамбова" Павел Карасев рассказал об отношении руководства области к клубу в дни его успешного выступления.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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