Павел Карасев: когда "Тамбов" обыгрывал "Спартак" и "Ростов", губернатор и его заместитель присоединялись к успеху

Выступающий за белорусский БАТЭ экс-полузащитник "Тамбова" Павел Карасев рассказал об отношении руководства области к клубу в дни его успешного выступления.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
- Все-таки очень сложно понять и принять действия тамбовских властей, губернатора Александра Никитина и его заместителя Олега Иванова. Это те люди, которые давали нам, футболистам "Тамбова", обещания, уверяли, что все будет хорошо, долги будут закрыты. Самое интересное, что когда в прошлом сезоне мы обыгрывали "Спартак", "Ростов", когда сохранили прописку в РПЛ, эти люди были рядом. Поздравляли, благодарили. Теперь получается, что они просто присоединились к тому успеху, - передает слова Карасева "Чемпионат".

Напомним, что "Тамбов" был допущен к текущему сезону Российской премьер-лиги в порядке исключения, после получения лигой гарантий со стороны губернатора области о финансировании команды. Однако эти обещания выполнены не были, клуб всю первую половину сезона испытывал финансовые затруднения и задерживал выплату заработной платы игрокам и персоналу на несколько месяцев. Домашние матчи "волки" проводили в Саранске, так как их домашний стадион не соответствовал требованиям Премьер-лиги и не реконструировался, как это было обещано губернатором региона. Зимой 2020/2021 года подавляющее число игроков, в том числе полузащитник Павел Карасев, покинули "Тамбов", клуб пришлось удерживать от банкротства с помощью специальных мер со стороны РПЛ.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тамбов Карасев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Уткин: Олич в ЦСКА - это пранк, зашедший слишком далеко
Источник: 23 марта ЦСКА объявит о назначении Олича на пост главного тренера 3
ЦСКА объявил об уходе Гончаренко 6
Нойштедтер: три игры подряд и перелеты? Думаю, что сборная России будет максимально готова к каждому матчу
ПЦР-тестирование сборной России зараженных не выявило
Оздоев не полетит со сборной России на Мальту 1
Жемалетдинов: сначала на новой позиции было тяжело, но теперь привыкаю и чувствую себя увереннее 1
Караваев: никакой недооценки Мальты не будет, уверен на 100% 2
Гигович - о матче "Ростова" со "Спартаком": нам очень нужны три очка. У соперника выделю Ларссона 4
"Зенит" поздравил Дугласа Сантоса с днем рождения
"Урал" проведет 9-дневный сбор в Турции
Аллегри: сила Роналду в том, что его разум запрограммирован на победу 2
Милутинович рассказал, из-за чего РПЛ является менее интенсивной, чем европейские лиги 10
Павел Карасев: когда "Тамбов" обыгрывал "Спартак" и "Ростов", губернатор и его заместитель присоединялись к успеху 2
Аллегри рассказал, почему отказался от работы в "Реале"
Официально: Берг перейдет из "Краснодара" в "Гетеборг" 4
Сборная России проводит последнюю тренировку перед вылетом на игру с Мальтой 3
Официально: Игнашевич покинул пост главного тренера "Торпедо" 10
Милутинович: молодые игроки "Динамо" через полтора-два года должны поменять картину российского футбола 4
Спортивный директор "Ювентуса": мы решили сохранить Роналду 1
Пять клубов РПЛ подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола 10
Экс-игрок "Тамбова": с РФС и РПЛ можно обходиться, как вздумается губернатору? Было бы чересчур лихо 2
Ибрагимович: я чувствую себя Бенджамином Баттоном
Сербский профессор из "Динамо": наша новая система воспитания молодых игроков точно изменит российский футбол 4
"Намекну Луке, что в России его ждут!" Сербский профессор высказался о возможном переходе Модрича в "Динамо" 4
"Урал" проведет тренировочный сбор в турецком Белеке 1
Месси догнал Роналду в борьбе за "Золотую бутсу"
Капелло: с социальными сетями намного сложнее управлять игроком, командой. Все по-другому
Месси является лидером по системе "гол+пас" среди игроков из топ-5 лиг в 2021 году
Моуринью: футбол в наши дни не так прост. Эгоизм вокруг, индивидуальные интересы, агенты 1
Все новости
-