- В РПЛ футболисты теряют много энергии из-за погодных условий. Это сильно влияет на интенсивность игры - в такую холодную погоду организму нужно тратить больше энергии на обеспечение хорошего состояния тела. Так еще и поле тяжелое, это тоже надо учитывать. В таких условиях очень сложно подготовить микроцикл для футболистов, - передает слова Милутиновича Sport24.
Сербский профессор Андрея Милутинович начал сотрудничество с московским "Динамо" в начале 2021 года, в его обязанности входит улучшение физических показателей футболистов клуба, анализ тренировочного процесса и питания игроков, координация работы медицинского персонала и тренеров по физподготовке. Аналогичные функции специалист выполняет в сборной Сербии, во время чемпионата мира 2018 года он работал с вышедшей в финал сборной Хорватии. С Милутиновичем сотрудничают 35-летний полузащитник "Реала" Лука Модрич и 43-летний голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.
Милутинович рассказал, из-за чего РПЛ является менее интенсивной, чем европейские лиги
Куратор научно-спортивного направления "Динамо" Андрея Милутинович рассказал о причине, по которой чемпионат России является менее интенсивным, чем топ-лиги Европы.
Фото: ФК "Спартак"
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