"Конечно, когда тренер уходит после стольких лет, это всегда большие изменения для команды. У нас много хороших воспоминаний: Суперкубок, две победы над "Реалом" и многие другие замечательные успехи. Мы очень благодарны Гончаренко за всё, что он нам дал, я очень высоко ценю время, проведённое с ним. Остаётся просто сказать ему спасибо и пожелать только удачи!" - приводит слова Бистровича "Чемпионат".
Напомним, что Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года. Об уходе белорусского специалиста было объявлено сегодня, 22 марта. Сообщается, что на посту главного тренера ЦСКА Гончаренко заменит бывший игрок красно-синих Ивица Олич.
Бистрович перешел в армейский клуб в сезоне-2017/2018. В нынешнем сезоне РПЛ он провел за ЦСКА 14 игр и отличился в них двумя забитыми мячами. После перехода в "Касымпаша" 22-летний хорват принял участие в 10-и матчах чемпионата Турции, отметившись тремя результативными передачами.
Бистрович прокомментировал уход Гончаренко
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, ныне выступающий на правах аренды за турецкий "Касымпаша", высказался об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
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