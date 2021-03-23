По данным источника, сегодня, 23 марта, Гончаренко приезжал на стадион "Октябрь", чтобы попрощаться с командой. Отметим, что на этом стадионе Ивица Олич сегодня провел первую тренировку в должности наставника ЦСКА.
Напомним, что накануне ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Гончаренко. Белорусский тренер работал с командой с 2016 года.
Сегодня ЦСКА сообщил о назначении хорватского специалиста Ивицы Олича на пост главного тренера команды. Хорват выступал за "армейцев" в бытность футболистом. Он играл в составе команды с 2003 по 2006 год. Олич провел за ЦСКА 116 матчей и забил 44 гола.
Источник: Sport24
"Удачи, Михалыч! Нам точно будет, что вспомнить". Акинфеев попрощался с Гончаренко
Источник: Гончаренко приезжал на стадион "Октябрь", чтобы попрощаться с игроками ЦСКА
Экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко попрощался с игроками команды.
Фото: ЦСКА
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