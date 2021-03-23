Перед уходом полузащитнику в аренду, ЦСКА продлил соглашение с ним до лета 2025 года.
— В руководстве пояснили, что будут рады моему возвращению. Мне предложили новый контракт, и теперь я чувствую меньше давления. ЦСКА для меня — второй дом. Я люблю Москву и хотел бы остаться здесь. Был счастлив, когда предложили новый контракт, — цитирует Бистровича Sport24.
22-летний Бистрович выступает за ЦСКА с января 2018 года, проведя за это время 88 матчей, в которых отдал шесть голевых передач и забил столько же голов.
В "Касымпаше" полузащитник провел 10 матчей и отдал три голевые передачи. Его аренда истекает летом нынешнего года.
Бистрович назвал ЦСКА вторым домом
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, арендованный турецким клубом "Касымпаша", хочет вернуться в московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
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