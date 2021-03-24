Тарханов: думаю, Гончаренко будет востребован. Но не в "Краснодаре"

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказал мнение о перспективах уволенного 22 марта из клуба экс-наставника "армейцев" Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
- Гончаренко? Думаю, он будет востребован. Какой-нибудь клуб его пригласит. Про "Краснодар" не уверен. У Гончаренко свой стиль. Не думаю, что он подходит клубу Сергея Галицкого, - цитирует Тарханова "РБ-Спорт".

43-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко 22 марта покинул должность главного тренера московского ЦСКА, в котором работал с декабря 2016 года. Ранее Гончаренко в течение полугода тренировал "Уфу", а с сентября 2015 по июнь 2016 года был помощником Леонида Слуцкого, занимавшего тогда пост наставника "армейцев". До этого белорусский тренер работал с краснодарской "Кубанью" и борисовским БАТЭ, с которым достаточно успешно выступал в еврокубках.

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Теги: ЦСКА Краснодар Гончаренко Тарханов
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