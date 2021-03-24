— Как решит, так и будет. Но, насколько я знаю, он хочет на пенсию, — цитирует Карпину Sport24.
52-летний Карпин возглавил "Ростов" в декабре 2017 года. За это время дончане провели 105 матчей, в которых выиграли 40 раз, 29 раз сыграли вничью и 36 раз проиграли. Контракт Карпина с "Ростовом" рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне команда с 37 очками идет на седьмой строчке турнирной таблицы после 23 туров. В следующем туре "Ростов" дома сыграет против "Спартака". Матч состоится 4 апреля.
Жена Карпина: насколько я знаю, Валерий хочет на пенсию
Дарья Карпина, жена наставника "Ростова" Валерия Карпина, считает, что её муж не вернется работать на телевидение.
Фото: ФК "Ростов"
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