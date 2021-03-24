"Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер. Думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Возможно, для нас это дополнительная мотивация — своей игрой убедить его остаться.
Я работал со многими тренерами, и Доменико однозначно входит в мой топ: он понимает футбол, очень силен тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика. Он идеальный тренер для "Спартака", - приводит слова Промеса "Спорт-экспресс".
Напомним, что Промес вернулся в "Спартак" в феврале нынешнего года. Ранее Квинси выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год.
Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско возглавил клуб в октябре 2019 года. В декабре прошлого года немецкий специалист объявил о своем решении не продлевать со "Спартаком" трудовое соглашение, которое истекает в мае. Причиной тому стали семейные обстоятельства. По словам Тедеско, из-за пандемии коронавируса он не может часто видится со своей женой и детьми, которые живут в Германии.
"Спартак" после 23-х туров Российской Премьер-Лиги занимает 2-е место и отстает от лидирующего "Зенита" на 4 очка.
Промес: Тедеско — идеальный тренер для "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал о своем отношении к главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: РПЛ
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