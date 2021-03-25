"Цели на ближайшее будущее? Выиграть РПЛ с "Уфой" и попасть в Лигу чемпионов, определённо. Было бы круто! Но, безусловно, для начала хочется остаться в высшем дивизионе в этом году, а также пройти максимально далеко в кубке России. Мы уже прошли в четвертьфинал, нас ждет отличная игра с "Ахматом".
Думаю, в следующем году мы можем бороться и за высокие, за еврокубковые места в таблице, если в команде останется костяк. Но через 3-4 года я бы хотел играть в АПЛ. Думаю, это место, которое больше всего мне подходит по стилю. Я уже говорил про высокие амбиции, так что не удивляйтесь", - сказал Бизоза.
Полузащитник Парфе Бизоза перешел в состав "Уфы" в феврале текущего года из норвежского клуба "Олесунн" за 200 тыс евро. В составе уфимской команды он провел 3 матча во всех турнирах. В игре РПЛ против "Урала" Бизоза получил красную карточку.
В 2020 году опорный полузащитник Бизоза провел 23 матча за "Олесунн" в норвежской Элитесериен, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. По итогам сезона клуб занял последнее место в чемпионате, набрав 11 очков в 30 матчах и пропустив в них 85 голов, и опустился в ОБОС-лигу - второй норвежский дивизион.
"Уфа" располагается на 15-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. В 23-х матчах команда Рахимова набрала 14 очков. В последнем матче уфимский клуб уступил на своем поле "Локомотиву" со счетом 0:1. Следующая игра у "Уфы" пройдет 3 апреля - в Москве уфимский клуб сыграет против "Динамо". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Бизоза: хочу выиграть РПЛ с "Уфой" и попасть в Лигу чемпионов
Полузащитник "Уфы" Парфе Бизоза рассказал о целях на ближашее будущее.
Фото: ФК "Уфа"
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