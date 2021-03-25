Первушин прокомментировал фол полузащитника "Тамбова" Германа в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал нарушение правил со стороны полузащитника команды Дмитрия Германа в игре с "Краснодаром" (0:4).

Фото: ФК "Тамбов"