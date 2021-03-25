"Мы разбирали этот эпизод после игры. Во-первых, случился обрез на противоположной стороне, а по нашей схеме, когда мы сидим в глубокой обороне, он должен возвращаться на свою позицию. Мы разбирали игру соперника, проговаривали, что нельзя давать пространство. Это самое пространство мы дали, он побежал сломя голову. Не берусь судить, намеренно это было или нет. Не знаю, что было у него в голове. Нам, конечно, тоже это не понравилось", - сказал Первушин.
Напомним, в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги против "Краснодара" (0:4) полузащитник "Тамбова" Дмитрий Герман в конце встречи снес игрока "Краснодара" в собственной штрафной, в мяч футболист "Тамбова" сыграть не пытался.
Накануне стало известно, что два футболиста "Тамбова" могли ставить ставки на себя. Эту информацию передали из букмекерских контор. Игроков, которыми вероятнее всего являются Дмитрий Герман и Александр, вызвали в Российский футбольный союз. Эту информацию подтвердили и в самой организации и в клубе, правда, не озвучив фамилии футболистов.
"Тамбов" с 13 очками занимает последнюю строчку турнирной таблицы после 23 туров. За клуб играют арендованные игроки, либо свободные агенты.
Источник: Чемпионат
Первушин прокомментировал фол полузащитника "Тамбова" Германа в матче с "Краснодаром"
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал нарушение правил со стороны полузащитника команды Дмитрия Германа в игре с "Краснодаром" (0:4).
Фото: ФК "Тамбов"
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