"Это не мое, честно говоря". Мирзов — о тактике "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов, находящийся в аренде в "Химках", высказался о возвращении в столичный клуб.
Фото: ФК "Спартак"
— Конечно, мне хотелось бы вернуться в "Спартак". Но смотря на то, как играет команда и по какой схеме, сейчас смысла нет. Это не означает, что я не хочу вернуться и доказать что-то. Главное не опускать руки.

Сейчас команда играет хорошо, по другой тактике, когда нападающие забивают по 10-12 мячей. И все скажут, кто такой Мирзов, который забил 6 мячей? По той схеме, даже если я буду играть, я не смогу показывать свои лучшие качества, потому что это не мое, честно говоря, — рассказал Мирзов в эфире телеканала "Россия 24".

27-летний Мирзов перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Ростова" за 4 млн евро. За это время нападающий провел 27 матчей, в которых забил один гол и отдал голевую передачу. В октябре клуб отдал его в аренду в "Химки", где Мирзов в 13 матчах стал автором шести голов и двух голевых передач.

После 23-х туров чемпионата России "Спартак" с 44 очками идет на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидера "Зенита" на четыре очка. "Химки" с 35 очками идут на девятой строчке.

Контракт Мирзова с московской командой истекает летом следующего года.

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Теги: Спартак Химки Мирзов
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