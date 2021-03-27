Как сообщает источник, это означает то, что клуб не сможет сыграть в сезоне 2021/22, а значит, вероятно, прекратит существование.
Напомним, команда испытывает серьезные проблемы с финансами. Зимой команду покинули практически все игроки, а доигрывает чемпионат команда игроками, арендованными у других клубов или подписанными на правах свободного агента.
После 23 туров "Тамбов" с 13 очками занимает последнюю строчку чемпионата России. В следующем туре команда сыграет дома с ЦСКА.
Источник: "РБ-Спорт".
Источник: "Тамбов" прекратит свое существование после этого сезона
"Тамбов" не подал заявку на лицензирование.
Фото: ФК "Тамбов"
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