- Может быть, Олич сейчас начнет выигрывать все подряд - мы же не знаем. Но если прямо поставить вопрос: менять или не менять, я бы сказал, что скорее не надо было менять. Или, если уж делать замену, то на человека, который в такой непростой ситуации точно что-то может дать команде, - передает слова Тихонова Sport24.
22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил, что красно-синие прекращают сотрудничество с белорусским главным тренером Виктором Гончаренко, который занимал должность наставника "армейцев" с декабря 2016 года. 23 марта пресс-служба клуба объявила о назначении на пост главного тренера хорватского экс-форварда Ивицы Олича, с июля 2003 по январь 2007 года выступавшего за ЦСКА.
Тихонов: я бы сказал, что ЦСКА скорее не надо было менять Гончаренко на Олича
Фото: ФК "Крылья Советов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!