Напомним, что Газизов пришел в "Спартак" из "Уфы" летом минувшего года. В декабре он покинул московский клуб.
Тихонов отметил, что уход Газизова из "Спартака" был закономерным. Также он напомнил, что не все футболисты, пришедшие в клуб при Газизове, сумели закрепиться в составе.
"Если человек не задержался в "Спартаке", наверное, на это имеются причины. Одно дело работать в "Уфе", где ты почти национальный герой. "Спартак" - как лакмусовая бумажка, там нельзя средне работать и находиться наверху. Все ждали трансферов - они не все получились. Если человека убирают, значит, он не справился со своей работой. Где сейчас Кокорин? Где Урунов? Вот только Мозес играет, но его и взяли из "Челси", - сказал Тихонов.
Источник: Sport24
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Тихонов - о работе Газизова в "Спартаке": где сейчас Кокорин, где Урунов? Лишь Мозес играет, но его и взяли из "Челси"
Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов высказался о работе Шамиля Газизова на посту гендиректора "красно-белых".
Фото: "Спартак"
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