Малком полностью восстановился от травмы

Бразильский тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал о состоянии здоровья полузащитника сине-бело-голубых Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
"Вернется ли Малком на поле после паузы на матчи сборных? Думаю, да. Он уже работает в общей группе, не чувствует никакого дискомфорта. Надеемся, у него все позади. Ждем, что он будет играть", - приводит слова де Оливейры "РИА Новости".

Напомним, что 24-летний бразилец получил повреждение в феврале во время товарищеского матча со сборной Иордании (1:0) на зимних тренировочных сборах. На игру 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2), которая состоялась 17 марта, Малком попал в заявку, но на поле так и не появился.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие 19-и матчах во всех турнирах, отличившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Теги: Малком Зенит
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