"Вернется ли Малком на поле после паузы на матчи сборных? Думаю, да. Он уже работает в общей группе, не чувствует никакого дискомфорта. Надеемся, у него все позади. Ждем, что он будет играть", - приводит слова де Оливейры "РИА Новости".
Напомним, что 24-летний бразилец получил повреждение в феврале во время товарищеского матча со сборной Иордании (1:0) на зимних тренировочных сборах. На игру 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2), которая состоялась 17 марта, Малком попал в заявку, но на поле так и не появился.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие 19-и матчах во всех турнирах, отличившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Малком полностью восстановился от травмы
Бразильский тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал о состоянии здоровья полузащитника сине-бело-голубых Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!