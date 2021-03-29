Вагнер Лав: назначение Олича в ЦСКА удивило. Не подозревал о его желании стать главным тренером

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал назначение своего бывшего коллеги по "армейскому" нападению Ивицы Олича на пост главного тренера красно-синих.
Фото: Getty Images
- Назначение Олича меня удивило. Я знал, что Ивица уже несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но не подозревал о его желании стать главным. Думаю, ЦСКА рискнул пригласить именно Олича из-за его богатой клубной истории, ну и после хорошо проделанной работы в сборной Хорватии. Он все-таки стал вице-чемпионом мира с этой командой в качестве второго тренера, - передает слова Вагнера Sport24.

23 марта пресс-служба ЦСКА объявила о назначении 41-летнего хорвата Ивицы Олича на должность главного тренера клуба. Ранее Олич работал в тренерском штабе сборной Хорватии в качестве помощника главного тренера Златко Далича. В период с июля 2003 по январь 2007 года хорват выступал за ЦСКА в качестве нападающего, в эти же годы в красно-синем клубе играл и бразильский форвард Вагнер Лав.

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Теги: ЦСКА Олич Вагнер Лав
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