– Не секрет, что за Озаном следят многие команды из разных чемпионатов. Мы общаемся, но сейчас только март, и действительно очень рано говорить о конкретных переговорах. Давайте еще немного подождем, – сказал Ченикли в интервью для "Евро-футбол.Ру".
Туфан принял участие в 27 матчах турецкой Суперлиги, забил пять мячей и отдал столько же голевых передач. Контракт полузащитника с "Фенербахче" рассчитан до лета 2023 года. По данным портала Тransfermarkt стоимость на 26-летнего футболиста составляет 9,5 млн евро.
После 34 туров "желтые канарейки" занимают седьмое место, имея в своем активе 53 очка.
Источник: "Спартак" готовит предложение по полузащитнику "Фенербахче" Туфану
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Агент Туфана – об интересе "Спартака": давайте еще немного подождем
Утку Ченикли, агент хавбека "Фенербахче" Озана Туфана, прокомментировал интерес московского "Спартака" к футболисту.
Фото: Gettyimages.com
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