"Насчет Паши Погребняка ничего не могу сказать сейчас. Вопрос с его контрактом будем решать по окончании сезона. Тут очень многое зависит от самого Паши, от его желания продолжать играть. Он может завтра решить, что заканчивает. А может решить, что будет продолжать. Так что пока рано обсуждать этот вопрос", - приводит слова Иванова Sport24.
37-летний Погребняк защищает цвета "Урала" с августа 2018 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард принял участие в 11-и матчах и отличился одним забитым мячом. Его контракт с екатеринбургским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
Напомним, что ранее Погребняк выступал за московский "Спартак", "Химки", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Штутгарт", "Фулхэм", "Рединг", московское "Динамо" и "Тосно".
Президент "Урала" высказался о будущем Погребняка
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о возможном продлении контракта с нападающим Павлом Погребняком.
Фото: ФК "Урал"
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