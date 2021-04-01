Крайтора спросили, позвали ли его в основную команду "Спартака" специально для работы с Рианчо.
"Да. Спросили: "Испанский знаешь?" — "Знаю". — "Тогда будешь работать с Раулем". Рианчо — хороший человек, мы до сих пор переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками. Работать с ним, объяснять тактику, было легко. Если знаешь терминологию — все сможешь донести", - сказал Крайтор.
Также он ответил на вопрос о том, как чувствовал себя после пресс-конференций Рианчо. Крайтор сказал, что чувствовал себя нормально. Вместе с тем, по его словам, порой было непросто выдерживать длительную работу на пресс-конференциях.
"Нормально. Единственное — примерно после 45 минут работы мозг начинает закипать от нагрузок, но это физиология. Как правило, больше 30 минут на синхроне работать не рекомендуется", - заявил переводчик "Спартака".
Напомним, что Рианчо исполнял обязанности главного тренера "Спартака" в 2018 году.
Источник: Матч ТВ
"После 45 минут работы мозг начинает закипать". Переводчик "Спартака" высказался о работе на пресс-конференциях Рианчо
Переводчик "Спартака" Дмитрий Крайтор рассказал, как ему работалось с бывшим тренером московской команды Раулем Рианчо.
Фото: РИА Новости
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