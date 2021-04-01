— У Арсена Захаряна прекрасные данные для 17-летнего футболиста. Но необходимо учитывать несколько факторов. Арсену нужно постоянно работать над собой. Талант — это одно, а труд — это совсем другая история. Необходимо не останавливаться и постоянно совершенствоваться, как это делают великие футболисты. Главное — не перехвалить. Двигателем должны быть не деньги, а реализация себя в профессии, в футболе. А деньги придут, — цитирует Степашина Sport24.
17-летний Захарян в нынешнем сезоне провел шесть матчей за основной состав "Динамо" в чемпионате России, забил гол и отдал две голевые передачи. В марте молодой полузащитник дебютировал за молодежную сборную России на групповом этапе чемпионата Европы, где отметился голом в игре против Исландии (3:1). Правда, команда не смогла выйти в финальную часть турнира.
Контракт Захаряна с "Динамо" действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.
Степашин — о Захаряне: талант — это одно, а труд — это совсем другая история. Главное — не перехвалить
Член совет директоров "Динамо" Сергей Степашин высказался о полузащитнике клуба Арсене Захаряне.
Фото: ФК "Динамо"
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