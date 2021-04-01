— Карпин — хороший тренер, входит в тройку лучших тренеров нашего чемпионата. Слабо представляю, как они с Федуном будут вместе уживаться. Если бы мы говорили про клуб, где есть структурированная мысль, то можно было назвать это авантюрой. А в "Спартаке" все вне логики и вне системы. Очередной эквелебристский выпад. Только не в цирке, а в футболе. Карпин тоже не дурной, он не будет уходить со стабильной работы. Все понимают, что работа в "Спартаке" — хождение по минному полю с завязанными глазами. Это решение логичное. Карпин — неплохой выбор для "Спартака", но вот хороший ли выбор "Спартак" для Карпина — большой вопрос, — цитирует Червиченко "СЭ".
Сегодня в одном из телеграм-каналов появилась информация, согласно которой владелец "Спартака" Леонид Федун и его пассия Зарема Салихова собираются отправиться в Ростов-на-Дону между московской командой и местным "Ростовом" в 24-м туре РПЛ. По сведениям, они собирались встретиться с главным тренером дончан Валерием Карпиным по поводу возможного возвращения специалист в московский клуб.
Напомним, 52-летний Карпин с 2008 по 2012 год работал генеральным директором "Спартака". С 2009 по 2014 год с перерывами был главным тренером красно-белых.
Матч "Ростов" — "Спартак" в 24-м туре РПЛ состоится в воскресенье, 4 апреля, в 19:00 мск. В первом круге ростовский клуб обыграл соперника 0:1.
После 23 туров "Спартак" с 44 очками занимает вторую строчку чемпионата России. "Ростов" с 37 очками идет на седьмой строчке.
Червиченко: Карпин — неплохой выбор для "Спартака", но вот хороший ли выбор "Спартак" для Карпина — большой вопрос
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном возвращении Валерия Карпина в "Спартак".
Фото: youtube-канал Глеба Чернявского
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