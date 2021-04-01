– Я 20 лет в ЦСКА. Это мой клуб, моя команда. Это все мое. Говорить, что не хочу — это глупость чистая. Конечно, хочется. Если я могу чем-то помочь команде, я всегда рад, всегда рядом, — сказал Рахимич в интервью для Sport24.
Элвир находится в системе ЦСКА с момента перехода в столичный клуб из "Анжи" в 2001 году. После окончания карьеры игрока Рахимич получил назначение в детско-юношескую академию красно-синих.
Напомним, что в конце марта ЦСКА расторг контракт по обоюдному согласию с Виктором Гончаренко. На пост главного тренера команды был приглашен хорватский специалист Ивица Олич. Стороны до сих пор не подписали договор из-за действующего контракта Олича с Федерацией футбола Хорватии.
В данный момент красно-синие занимают пятую строчку, набрав в 23 матчах чемпионата России 50 очков. Следующую игру ЦСКА проведет на выезде, их соперником станет Тамбов. Встреча начнется 4 апреля в 16:30 по московскому времени.
Рахимич: конечно, хочется попасть в штаб к Оличу. Я 20 лет в ЦСКА, это мой клуб, моя команда
Старший тренер академии ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал слухи о своем назначении в штаб тренера "армейцев" Ивицы Олича.
Фото: ТАСС
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