По итогам голосования, которое проходило на официальном сайте клуба, вратарь набрал 40% голосов. С момента возобновления чемпионата России Игорь провел все три матча в воротах ЦСКА. Во встрече 23-го тура РПЛ с "Зенитом" он отразил пенальти, который исполнил нападающий Артем Дзюба. Этот отраженный одиннадцатиметровый стал для капитана "армейцев" 20-м в карьере, что является рекордом чемпионата России.
В этом сезона Акинфеев провел за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах и пропустил 30 мячей. Ранее звания лучшего игрока красно-синих в ноябре-декабре удостаивался полузащитник Никола Влашич.
После 23 туров российской Премьер-лиги "армейцы" располагаются на пятой строчке, уступая лидирующему "Зениту" восемь очков.
Следующий матч ЦСКА проведет с "Тамбовом" 4 апреля в 16:30 по Москве.
Источник: пресс-служба ЦСКА.
В ЦСКА назвали лучшего игрока ферваля-марта
Лучшим игроком "армейцев" в феврале-марте стал голкипер Игорь Акинфеев.
Фото: ФК ЦСКА
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