– "Динамо" – хорошая команда, новый главный тренер поставил им организованную игру с очень быстрой атакой. Молодежь быстро контратакует, у них есть индивидуальные игроки, которые сами могут решать эпизоды. Мы тщательно подготовились к "Динамо", – приводит слова Плиева пресс-служба клуба.
Игра между "Уфой" и "Динамо" состоится в 19:00 по мск 3 апреля на стадионе "ВТБ Арена". В матче первого круга команды не смогли выявить сильнейшего. На гол Клинтона Н'Жи точным ударом ответил Тимур Жамалетдинов.
По итогам 23 туров "Уфа" находится в зоне вылета, занимая 15-ю строчку с 14 очками. В последних пяти встречах чемпионата подопечные Рашида Рахимова лишь однажды сыграли вничью: игра с "Уралом" закончилась с нулями на табло.
Плиев: у «Динамо» организованная игра с очень быстрой атакой
Защитник "Уфы" Константин Плиев поделился ожиданиями от матча 24-го тура российской Премьер-лиги с "Динамо".
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!