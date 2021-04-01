"Соперник хорошо прессинговал. Нам надо было немного упростить игру, потому что с первых минут поле дало о себе знать. Перед нашим вратарем мяч отскочил не в руки, а перед ним - и нам чуть не забили. Надо было где-то выбивать, где-то подборы забирать. Тогда бы получались контратаки. В общем, не пошла у нас игра - отсюда разгром.
Думаю, "Спартаку" реально бороться за первое место с "Зенитом". Матчей еще много. Осталось семь - приличная дистанция", - сказал Егорычев.
В матче 23-го тура Российской Премьер-лиги "Урал" на выезде уступил "Спартаку" со счетом 1:5. По два мяча в той встречи забили Джордан Ларссон и Александр Соболев, еще один гол за "Спартак" забил Квинси Промес. В составе "Урала" единственный мяч на 55-й минуте встречи забил Эрик Бикфалви с пенальти.
"Урал" занимает 12-е место в таблице российского чемпионата, набрав в 23-х матчах 26 очков.
Лидирует в РПЛ "Зенит". В активе петербургской команды 48 очков, московский "Спартак" отстает от команды Семака на 4 очка.
Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев в текущем сезоне провел 22 матча во всех турнирах и забил 2 гола.
Источник: "Советский спорт"
Полузащитник "Урала" Егорычев: "Спартаку" реально бороться за первое место с "Зенитом"
Хавбек "Урала" Андрей Егорычев рассказал о причинах поражения в игре со "Спартаком" (1:5) и оценил перспективы москвичей в борьбе за золотые медали текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
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