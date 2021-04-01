Матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Динамо" пройдет без VAR

Четвертьфинальный матч Кубка России между "Крыльями Советов" и "Динамо" состоится без системы VAR.
Фото: "Getty Images"
Как сообщает служба коммуникаций РФС, матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Динамо" пройдет без VAR, так как эта система работает только на стадионах Российской Премьер-лиги, а этот матч пройдет на поле самарской команды, которая играет в ФНЛ. Матчи на этой стадии Кубка России пройдут с VAR на стадионах клубов РПЛ.

Напомним, мачт 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Динамо" пройдет 8 апреля и начнется в 18:30 мск. Обслуживать этот матч будет судейская бригада во главе с Артемом Любимовым. На предыдущей стадии турнира "бело-голубые" прошли "Спартак", обыграв его со счетом 2:0. Самарский клуб в 1/8 финала Кубка России разгромил "Химки" со счетом 4:0.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Кубок России Крылья Советов Динамо ВАР
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