- Чем объясняю крупное поражение от "Спартака"? Соперник хорошо прессинговал. Нам надо было немного упростить игру, потому что с первых минут поле дало о себе знать. Перед нашим вратарем мяч отскочил не в руки, а перед ним - и нам чуть не забили. Надо было где-то выбивать, где-то подборы забирать. Тогда бы получались контратаки… В общем, не пошла у нас игра - отсюда разгром. Думаю, "Спартаку" реально бороться за первое место с "Зенитом", - цитирует Егорычева "Советский спорт".
В матче 23 тура Российской премьер-лиги "Урал" потерпел разгромное выездное поражение от "Спартака" со счетом 1:5. В составе красно-белых дублями отметились нападающий Джордан Ларссон, открывший счет с игры и реализовавший штрафной удар, и форвард Александр Соболев, дважды забивший с пенальти. Также отметился забитым голом атакующий полузащитник красно-белых Квинси Промес. Ответный мяч с пенальти провел атакующий хавбек "Урала" Эрик Бикфалви.
Егорычев рассказал, чем вызван разгром "Урала" "Спартаком" и реально ли красно-белым бороться с "Зенитом"
Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев объяснил причины разгрома от "Спартака" (1:5) и высказал мнение о борьбе за первое место в РПЛ.
Фото: Александр Ступников / ФК "Спартак"
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