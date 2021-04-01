Николич заявил, что ему было не по себе из-за девятого места "Локомотива" по итогам первой части нынешнего розыгрыша РПЛ. Наставник "Локо" отметил, что не мог спокойно жить с осознанием столь низкой позиции его команды.
"Перед матчами я сплю хорошо, после – не очень, поскольку еще играет адреналин. Однако на следующую тренировку ты должен приходить уже в нормальном состоянии и принимать правильные решения после неудачи.
Единственное – наше девятое место после первой части сезона. Я не помню, был ли я когда-нибудь девятым. Такого не было даже в "Раде" – далеко не самой большой команде Сербии, – а в последние годы мои команды занимали только первые и вторые места. Я недоволен четвертым местом, а тут было девятое – не мог спокойно жить с осознанием этого", - сказал Николич.
Отметим, что на данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 40 очков. От второго места, на котором пребывает "Спартак", "Локо" отделяют четыре очка. Лидером чемпионата является "Зенит" (48 очков).
Источник: Sports.ru
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Николич: я недоволен четвертым местом, а у "Локо" было девятое – не мог спокойно жить с осознанием этого
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, как переживал неудачные выступления команды в первой части сезона.
Фото: "Локомотив"
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